“Abbiamo raggiunto un obbiettivo quasi impensabile con grande caparbietà”. Massimiliano Fasoli commissario straordinario dell’Ater di Civitavecchia esprime grande soddisfazione dopo l’inaugurazione degli interventi del PINQuA a San Liborio. Grande attenzione è stata riservata anche alla dimensione sociale con il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana, chiamata a gestire un punto di ascolto e assistenza sociosanitaria direttamente nel quartiere.
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Riqualificazione San Liborio, Fasoli: “Sfida vinta grazie all’aiuto di tutti”
Il commissario straordinario dell'Ater di Civitavecchia esprime grande soddisfazione dopo l'inaugurazione degli interventi del PINQuA.