Riqualificazione di Tvn, Unindustria: “Opportunità di crescita per le aziende del territorio”

Creare l’occasione per le aziende associate di crescere, riconvertirsi ed esplorare nuovi settori, sia su base locale che a livello nazionale, generando nuove opportunità di sviluppo. È questo lo scopo dell’incontro tenutosi a Civitavecchia tra Unindustria ed Enel, che ha presentato i nuovi trend di business per le imprese locali le quai potranno proporsi come fornitrici del gruppo in altri settori più innovativi. Le imprese partecipanti hanno avuto la possibilità di confrontarsi per avviare un percorso interno di riqualificazione, anche in considerazione del processo di trasformazione in atto della centrale di Torrevaldaliga Nord, con un focus particolare sulle possibili evoluzioni in ambito energetico a livello locale. Nel corso dell’incontro, infatti, si è discusso anche del phase-out, il programma di cessazione definitiva dell’utilizzo del carbone nella centrale Enel di Civitavecchia, secondo quanto disposto dalle norme nazionali ed europee per “migrare” sempre di più verso energie pulite e rinnovabili. “L’incontro con Enel vuole essere uno stimolo per le nostre imprese ad esplorare tutte le nuove opportunità di crescita, a guardare oltre i confini dell’era del carbone e prendere coscienza dei cambiamenti che la transizione energetica sta determinando in tutto il mondo. Questo processo, se accompagnato, potrà rappresentare un nuovo motore per l’economia, in modo particolare per il nostro territorio” dichiara Stefano Cenci, Presidente Unindustria Civitavecchia. “Ringrazio Enel e le aziende presenti per la disponibilità dimostrata, che consolida sempre di più il rapporto con le nostre imprese associate. L’incontro va sicuramente nella direzione che abbiamo sempre auspicato di trasparenza, coinvolgimento e reciprocità. Oltre al generale obiettivo di condividere con le imprese locali una visione comune di business, questa iniziativa è orientata a rafforzare il posizionamento competitivo delle aziende del territorio, anche in una logica più ampia di crescita imprenditoriale”.