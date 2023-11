Riqualificazione dello stadio Fattori, il calcio non ci spera più: “Guardiamo a delle alternative”

Non ha usato giri di parole il presidente del Civitavecchia Calcio Patrizio Presutti nel commentare lo stallo dei lavori presso l'impianto di via Bandiera

“Il restyling dello stadio? Ci abbiamo rinunciato, visti i tempi e le prospettive meglio pensare a delle alternative”. Non ha usato giri di parole il presidente del Civitavecchia Calcio Patrizio Presutti nel commentare lo stallo dei lavori presso l’impianto di via Bandiera. Raccogliendo le proteste dei tifosi nerazzurri che chiedono lumi all’amministrazione comunale, la quale ha incassato 3,5 milioni di euro dal ministero dei Beni Culturali nel 2019 e affidato i lavori a fine 2022. “La situazione è sotto gli occhi di tutti – aggiunge Presutti – noi non abbiamo mai chiesto nulla al Comune e continueremo a comportarci in questa maniera”.