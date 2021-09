È iniziata la decima Stagione Sportiva per la Scuola Calcio ASD Evergreen di Civitavecchia, una realtà ormai consolidata nel panorama calcistico cittadino.

L’idea portante è sempre quella di proporre un calcio a misura di bambino, lontana dalle esasperazioni ma sempre attenta alla crescita sportiva, tecnica ed educativa di tutti i propri tesserati. Fin dal primo giorno il sodalizio gialloblù infatti, si impegna nella formazione sportiva e sociale di tutti i suoi allievi nella forma più pura e nobile, attraverso l’insegnamento dei suoi più alti valori e principi.

La qualità è la parola d’ordine: solo tecnici qualificati UEFA A, UEFA B e laureati IUSM si prendono cura di ogni singolo ragazzo mettendo in campo tutte le competenze necessarie, insegnando la disciplina sempre attraverso il divertimento.

L’attività di Scuola Calcio comprende tutte le fasce d’età dai 2009 ai 2017 e viene sviluppata su due campi sportivi,

il campo di calcio a 5 all’ASP e quello di calcio a 11 e San Gordiano, per soddisfare le esigenze di tutte le varie categorie.

Questo l’intero Staff Allenatori Evergreen per la Stagione 2021/22, Mauro Zampollini (UEFA A), Cristian Leggittimo (UEFA B), Gianluca Gentili (UEFA B), Thomas Paolini (UEFA B), Fabio Marconi (UEFA B), Luigi Paolini (UEFA B), Fabio Paolini (UEFA B), Simone Di Giovanni (Laureato IUSM), Pietro Pappalardo (Preparatore dei portieri, ex portiere professionista).

Parte dunque con rinnovato entusiasmo e tanti progetti all’orizzonte, il nuovo anno calcistico che vede oltre al rinnovamento del logo societario in concomitanza dei primi dieci anni di storia, anche un importante accordo pluriennale siglato con l’importante azienda italiana Macron, che è appena diventato il nuovo sponsor tecnico dell’Associazione.