Riorganizzazione degli uffici comunali, confermati 18 incarichi di “elevata qualificazione”

Nuovo intervento sull’organizzazione degli uffici comunali. Con la deliberazione numero 234 del 10 novembre 2026, la Giunta guidata dal sindaco Marco Piendibene ha approvato la revisione della macrostruttura dell’ente, già definita con la precedente delibera del 25 settembre.
La modifica riguarda in particolare il funzionigramma, lo strumento che stabilisce competenze, ruoli e funzioni dei diversi servizi, con l’obiettivo di razionalizzare l’attività amministrativa e rendere più omogenea la distribuzione delle responsabilità.
Restano confermate le otto aree dirigenziali e i 18 incarichi di “Elevata Qualificazione”. Approvati contestualmente anche il nuovo organigramma e gli allegati relativi alla struttura organizzativa.
Il documento precisa che eventuali conflitti di competenza tra i servizi saranno definiti dal segretario generale. Prevista inoltre la trasmissione del provvedimento al comitato unico di garanzia per il relativo parere e agli uffici comunali interessati.
La delibera è stata approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile. L’amministrazione specifica che, allo stato attuale, la riorganizzazione non comporta impegni di spesa.