Rinvio scadenze fiscali, Battilocchio impegna il Governo: “Ora al lavoro per i prossimi provvedimenti, in particolare sul Ristori 5”

Il Governo ha dato parere favorevole, nel corso dell’approvazione del Decreto Milleproroghe, ad un ordine del giorno del Deputato del territorio, Alessandro Battilocchio, in tema di rinvio delle scadenze fiscali. In particolare Battilocchio si è fatto portatore di istanze provenienti da professionisti di Civitavecchia che hanno lamentato questa criticità legata alle necessità di rimodulare le tempistiche della rottamazione (in particolare per le rate 2020 e quelle in arrivo 2021), nell’interesse di imprese e cittadini. “Grazie a Marco Manovelli ed agli altri professionisti del territorio: è per me un piacere ed un dovere interagire. Come accaduto nel corso del 2020, anche grazie agli ordini del giorno approvati, l’Esecutivo ha rispettato l’impegno puntale preso col Parlamento. Ora al lavoro per i prossimi provvedimenti, in particolare sul Ristori 5, dove spero ci siano ulteriori spunti positivi, anche sulla base dei provvedimenti approvati a fine 2020”