Rinvio forzoso per “La Maison de Santè”, lo spettacolo slitta per il coronavirus

Annullamento forzoso per “La Maison de Santé” previsto per stasera, venerdì 6 marzo al Claudio di Tolfa per venerdì 6 marzo. Motivo le disposizioni governative per contrastare il coronavirus. Il Decreto in realtà non chiude categoricamente le sale teatrali o cinematografiche, ma impone comunque che per ogni spettatore si rispetti la distanza di sicurezza. Cosa questa molto poco praticabile in un teatro come il Claudio. Di qui la decisione di rinviare l’appuntamento con lo spettacolo che tra l’altro aveva avuto già un’ottima prevendita e diverse prenotazioni. “La Maison de Santé” è scritto e diretto da Marco Vallarino che porta in scena una compagnia di giovani attori, tutti suoi ex allievi della scuola di recitazione La Cometa di Roma. Ancora da decidere la data, ma dovrebbe essere a fine maggio, salvo sviluppi negativi sul fronte sanitario. I biglietti già presi in prevendita sono naturalmente validi anche se il rimborso è sempre possibile.