"Nutriamo il massimo rispetto per chi ha fatto una scelta diversa, ma non per chi ha agito intorpidendo le acque della correttezza con voti di scambio e personalissimi scambi di favore"

Riceviamo e pubblichiamo. Care cittadine, cari cittadini, ringraziamo di cuore chi ha avuto il coraggio di sostenere il progetto de il Buon Governo. Un voto soprattutto ad un gioco di squadra che avrebbe realizzato una lista programmatica di proposte interessanti per la nostra comunità perché avremmo realizzato una giunta di competenti.

Le cose, come sappiamo sono andate diversamente e da buoni cittadini democratici accettiamo questo risultato poco favorevole. Nutriamo il massimo rispetto per chi ha fatto una scelta diversa, ma non per chi ha agito intorpidendo le acque della correttezza con voti di scambio e personalissimi scambi di favore.

Solo una forte spinta valoriale può darci il coraggio per ogni azione. Comprendiamo che indicare gli assessori prima dell’esito del voto per chi ha impostato con i propri collaboratori un diverso modo di agire sia pressochè impossibile ma almeno fateci vedere la buona volontà che, sul braccio operativo del comune, ossia CSP, si voglia cambiare passo, portando gli amministratori da tre ad una unità, e con un manager di comprovata esperienza, esplicitando prima del ballottaggio questa scelta.

La città può trarre beneficio da una competizione costruttiva che tenga conto anche delle esigenze degli sconfitti che vanno nell’efficientamento dell’amministrazione. Ci appelliamo ai contendenti: Grasso, Piendibene ora stupiteci. Lista civica Il Buon Governo.