Rincaro parcheggi, Italia Viva Polo Civico: “Aumenti indiscriminati della sosta”

“Ennesimo provvedimento incomprensibile da parte dell’Amministrazione Comunale che con la delibera riguardante l’aumento e l’estensione del pagamento dei stalli annulla la filosofia delle precedenti Amministrazioni, che avevano adottato una tariffa ridotta alla mattina e gratuita al pomeriggio per ottenere una maggiore affluenza e rotazione cittadina rivolta al mercato e ai negozi del centro cittadino. Se infatti si modifica la regolamentazione della sosta auto nel perimetro urbano estendendo il pagamento del parcheggio a vie che prima ne erano esenti, rivedendo ovunque al rialzo la tariffa oraria, sebbene con progressività nei pressi del mercato, eliminando in parallelo la disponibilità pomeridiana di parcheggi gratuiti sulla copertura della trincea, incidendo pesantemente “in particolare” sulle attività economiche, il motivo dell’adozione di un tale provvedimento deve essere chiaro e incontestabile. In questo caso la misura è invece mancante di una qualsiasi logica. Non appare inserita in una strategia complessiva diretta a diminuire la congestione del traffico, ad aumentare la sicurezza di ciclisti e pedoni, a diversificare la mobilità urbana, a scoraggiare l’uso del mezzo privato a favore di quello collettivo, a limitare l’inquinamento, a contribuire a risolvere i problemi economici della partecipata la quale è estranea a tale attività. Assume il valore complessivo di un espediente per fare cassa che tra l’altro non risolve i problemi a danno dei contribuenti, e mettere in ulteriore difficoltà le già provate attività commerciali. Speriamo di sbagliare la previsione, ma riteniamo che saranno tante le persone che, considerata la situazione, per i loro acquisti diserteranno le vie del centro ritenendo più conveniente dirigersi verso i centri commerciali periferici che sono muniti di parcheggi idonei e totalmente gratuiti”. Lo dichiara Italia Viva Comitato Polo civico.