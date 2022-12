Rimpasto ufficiale, FdI rientra con Serpa e Galizia. Out Barbieri e Di Paolo

Con l’ingresso di Fratelli d’Italia in maggioranza, cambiano nomi e deleghe assessorili. Ad entrare nella Giunta Tedesco sono Simona Galizia e Francesco Serpa.

Di seguito la nuova ripartizione delle deleghe.

Manuel Magliani Vicesindaco e Assessore con delega a: ambiente, arredo e verde urbano, gestione dei rifiuti, demanio marittimo (concessione delle autorizzazioni delle spiagge ed interventi su demanio marittimo), Osservatorio Ambientale, energia rinnovabile, gestione del verde, gestione dei servizi cimiteriali, canile municipale, project financing, concessione e regolamento pubblicitario, concessioni minerarie, indirizzi e verifiche di Csp ed Enel, pulizia fossi e canali, beni culturali

Roberto D’Ottavio Assessore con delega a: lavori pubblici, manutenzioni, parcheggi pubblici e privati, difesa e sicurezza del suolo, edilizia scolastica, terme, progetto Via Betti e efficientamento energetico Cinzia Napoli Assessore con delega a: servizi sociali, politiche per minori e famiglie, politiche giovanili e diritti degli adolescenti, educazione e creatività giovanile, terzo settore, pari opportunità, formazione professionale, politiche per le abitazioni, rapporti con il Consiglio Comunale, gentilezza Dimitri Vitali Assessore con delega a: sviluppo e commercio, affari istituzionali, SUAP, attività produttive, trasporti, pianificazione urbanistica (con esclusione del PNRR) e zona industriale

Monica Picca Assessore con delega a patrimonio, fondo patrimoniale, demanio, edilizia pubblica e privata, progettazione decoro urbano, rapporti con le ferrovie

Francesco Serpa Assessore con delega a partecipate, sviluppo e programmazione economica, smart city, innovazione e città digitale, promozione territoriale, attuazione del programma, rapporti con la polizia locale, bilancio Simona Galizia Assessore con delega a attività e pianificazione culturale, pubblica istruzione, consorzio universitario, gemellaggi culturali, pratica UNESCO, turismo, periferie.

Commenta il sindaco, Ernesto Tedesco: “Ringrazio gli Assessori Emanuela Di Paolo e Daniele Barbieri, che hanno lavorato in questi due anni con la massima partecipazione, competenza e professionalità. A nuovi e confermati Assessori l’augurio e la certezza che faranno un buon lavoro”.