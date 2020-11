Rimpasto e ultimo posto vacante in Giunta: confronto Tedesco-Silvestroni

Un tavolo provinciale che ha ribadito alcuni concetti già nell’aria. Si è tenuto ieri l’incontro fra i riferimenti della coalizione di centrodestra, i parlamentari Alessandro Battilocchio per Forza Italia, Claudio Durigon per la Lega e Marco Silvestroni in quota Fratelli d’Italia. Presenti pure i coordinatori e riferimenti locali, Antonio Giammusso e Dimitri Vitali per il Carroccio, Emanuela Mari per gli azzurri, Paolo Iarlori e Massimiliano Grasso per i meloniani. A FdI spetta un solo assessore, questa la linea ribadita anche dal sindaco Ernesto Tedesco che ora aspetta la telefonata di Silvestroni per provare a trovare una sintesi. Se si arriverà ad una rottura il primo cittadino andrà avanti insieme al suo partito, la Lega, a Forza Italia, alla Lista Tedesco e al Gruppo misto, con tredici consiglieri comunali all’attivo, anche se non è detto che i meloniani locali vadano tutti all’opposizione. Sicura invece Fabiana Attig, estromessa dalla maggioranza con tanto di documento firmato da quasi tutti i consiglieri comunali della coalizione.