Rimpasto di Giunta, oggi incontro a Roma. Silvestroni: “Grasso non è in quota FdI”

“Se possiamo dare un contributo prezioso a questa amministrazione va bene inserire la nostra rappresentanza. Grasso? Lo abbiamo sostenuto come candidato sindaco, ma non è in quota Fratelli d’Italia, bensì La Svolta”. A dichiararlo è il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, uno dei protagonisti del tavolo romano a tre fra i partiti della coalizione di centrodestra. Da questo punto di vista oggi si potrebbe parlare anche del possibile rimpasto della Giunta Tedesco. Per la Lega presente Claudio Durigon, per Forza Italia il deputato del territorio Alessandro Battilocchio: “Ci vedremo per fare il punto – conferma il deputato di FI – anche se il gruppo di Forza Italia, sia in Giunta che in consiglio comunale sta facendo molto bene. Abbiamo piena fiducia nei due assessori D’Ottavio e De Paolis, oltre naturalmente che nel sindaco Tedesco”. Sottolineatura importate perchè proprio D’Ottavio è finito nel mirino della Federazione. Il Carroccio sarebbe disposto a liberare una casella a favore di Fratelli d’Italia. In sintesi, out Alessandra Riccetti, dentro Simona Galizia, in bilico la titolare del bilancio Emanuela Di Paolo.