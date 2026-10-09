“Nessun rimpasto di Giunta in vista del giro di boa della consiliatura”. Il sindaco Marco Piendibene esclude questa possibilità, anche quella legata ad una ipotesi di rimodulazione delle deleghe degli assessori. Niente rimpasti, ma un evento dedicato proprio al raggiungimento della metà del mandato: “Probabilmente a metà novembre – spiega il primo cittadino – promuoveremo un incontro aperto alla cittadinanza, dove ascolteremo critiche e suggerimenti”.
“Rimpasto a metà mandato? Non se ne parla, ma faremo un incontro aperto alla cittadinanza”
"Probabilmente a metà novembre - spiega il primo cittadino - promuoveremo un incontro aperto alla cittadinanza, dove ascolteremo critiche e suggerimenti"