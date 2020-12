Rimpasto 2.0, Silvestroni: “Pezzi di Italia Viva e Pd nell’amministrazione Tedesco. Forza Italia e Lega lascino la maggioranza”

"Comunico la sospensione delle trattative politiche del tavolo di centro destra per le amministrative in Provincia di Roma finché il tavolo nazionale non chiarirà la situazione". Lo dichiara l'On. Marco Silvestroni - Presidente della Federazione dei circoli della provincia di Roma di Fratelli d'Italia

“A Civitavecchia la maggioranza che i cittadini hanno scelto per guidare la città è stata sostituita da esponenti di Italia Viva e pezzi del PD, vuol dire che non c’è più una maggioranza di centrodestra. A questo punto, agli alleati di Forza Italia e Lega, chiedo di uscire dalla maggioranza e comunico la sospensione delle trattative politiche del tavolo di centro destra per le amministrative in Provincia di Roma finché il tavolo nazionale non chiarirà la situazione”. Lo dichiara l’On. Marco Silvestroni – Presidente della Federazione dei circoli della provincia di Roma di Fratelli d’Italia.