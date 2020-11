Rimpasto 2.0, parla Durigon: “Cambio in Giunta necessario. Plauso a Tedesco e alta considerazione per FdI”

“A Civitavecchia è necessaria una rivisitazione della squadra per il rilancio della città da questa pandemia. Nel rivedere la giunta il sindaco Ernesto Tedesco, al quale, insieme a tutta la coalizione, va il mio plauso per la gestione della drammatica situazione, ha tenuto conto delle richieste della maggioranza”. Così il deputato Claudio Durigon, coordinatore della Lega a Roma e provincia. “Tanto è alta la considerazione di Fratelli d’Italia – aggiunge- che il primo cittadino ha lasciato anche una posizione libera in attesa del nominativo, come aveva comunicato al partito. Nessun problema ad accogliere il confronto a livello provinciale: i partiti sapranno coadiuvare il sindaco e la sua squadra”.