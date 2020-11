Rimpasto 2.0, Giannini: “Spettacolo indegno mai visto prima”

“Quello che sta accadendo in Amministrazione è una vergogna. Posti cambiati e tolti su logiche meramente spartitorie. Perché? Qual è il risultato ottenuto finora dagli Assessori, per decidere di toglierli o inserirli? Come si fa a cambiare l’assessore alle finanze, spostandolo al Commercio, poco prima del Consiglio per l’assestamento di Bilancio? Uno spettacolo indegno mai visto prima!”, lo dichiara il segretario del Pd Civitavecchia Stefano Giannini.