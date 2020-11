Rimpasto 2.0, Battilocchio: “Tedesco ha rispettato i patti sulla rappresentanza. Ok il tavolo provinciale”

“Il Sindaco ha proceduto al riassetto della squadra, dando al nostro Gruppo la rappresentanza già concordata mesi fa. Abbiamo atteso senza problemi, continuando a lavorare per la città coi nostri assessori, consiglieri e delegati. Ora sentiamo ancora di più la responsabilità di dare il nostro contributo all’azione amministrativa, soprattutto in questa fase particolarmente difficile per il nostro Paese. Bene la richiesta del tavolo provinciale per completare la squadra”. Lo dichiara il parlamentare di Forza Italia Alessandro Battilocchio.