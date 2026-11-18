Le incertezze economiche legate al possibile definanziamento del progetto di Cold Ironing, il sistema di elettrificazione delle banchine portuali, fermano il concorso. La decisione è contenuta nel decreto numero 177/2026, firmato dal presidente Latrofa

“Successivamente all’indizione della procedura selettiva, sono intervenuti rilevanti

elementi di criticità e incertezza in ordine alla sostenibilità del quadro economico-finanziario dell’Ente, connessi al prospettato disimpegno delle risorse destinate all’intervento strategico di elettrificazione delle banchine (“Cold Ironing”), suscettibili di incidere significativamente sugli equilibri di bilancio dell’Autorità”. Lo scrive il presidente dell’Adsp, Raffaele Latrofa nel decreto di revoca del concorso per il responsabile dell’Ufficio di gabinetto e segreteria del presidente, con competenze sulle Relazioni istituzionali.

Le incertezze finanziarie legate al possibile definanziamento del progetto di Cold Ironing, il sistema di elettrificazione delle banchine portuali, fermano il concorso.

La decisione è contenuta nel decreto numero 177/2026, firmato dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale che ha disposto la revoca della selezione pubblica indetta lo scorso 25 agosto per l’assunzione di una figura con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrata al livello Quadro A del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

Alla base del provvedimento ci sono le criticità emerse sulla sostenibilità economico-finanziaria dell’ente, conseguenti al prospettato disimpegno delle risorse destinate al Cold Ironing. Una situazione che potrebbe incidere sugli equilibri di bilancio e che ha già rallentato il percorso di approvazione del Bilancio di previsione 2027, non ancora adottato.