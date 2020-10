Riglietti (Fdi): “Sindaco e ASL attivino i tamponi rapidi salivali”

“Ormai è sotto gli occhi di tutti il netto aumento di casi di positività al coronavirus. Siamo quasi ai livelli di aprile. Al fine di ridurre la possibilità di contagi nelle scuole, si chiede (prima che aumentino i contagi) al Sindaco di Tarquinia ed alla ASL locale di attivare al più presto anche a Tarquinia i tamponi rapidi da effettuarsi sulla saliva e quindi non traumatizzanti per i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Avremmo così subito un risultato che ci direbbe se è infezione da coronavirus o da influenza. Si riuscirà ad avere un doppio beneficio:

1) se coronavirus evitare il contagio degli altri ragazzi;

2) se influenza i ragazzi una volta passati i sintomi potranno così evitare la quarantena e poter continuare il diritto allo studio già enormemente penalizzato in questo 2020”.

A dichiararlo il consigliere Fdi Alberto Riglietti