Rifiuti, Tedesco accelera sull’impianto di smaltimento comprensoriale

Un po’ le pressione di Roma, che è tornata alla carica per inviarci la sua immondizia, un po’ il paradosso del conferimento a Viterbo. Una prospettiva che ha rimesso sul chi va là il sindaco Ernesto Tedesco, che ora pensa di accelerare i tempi sul fronte dell’autosufficienza: “All’inizio del nuovo anno parlerò con gli altri sindaci del comprensorio per iniziare a discutere concretamente della realizzazione di un sito che gestisca i rifiuti del nostro territorio. Principalmente per due motivi: il pressing continuo di Roma, che continua con la Raggi a chiedere di superare la capienza massima giornaliera di Fosso del Crepacuore, in deroga quindi al limite posto dai gestori dell’impianto e addirittura dalla Asl, e per cancellare il paradosso del nostro conferimento a Viterbo. Attendiamo il Piano rifiuti dalla Pisana, anche quell’indicazione ci spingerà a pensare sul serio di realizzare un sito per conferire i “nostri” rifiuti”.

