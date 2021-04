Rifiuti romani verso Fosso del Crepacuore. Tir marcati a vista dalla Polizia Locale

Nella giornata di ieri sono stati 8 i tir arrivati in discarica, 5 alla mattina e 3 nel pomeriggio. Controlli serrati da parte della Polizia locale, posizionatasi in via delle Vigne, all'ingresso dell'impianto