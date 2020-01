Rifiuti, riconversione a gas e Csp, settimana intensa per il Pincio

Giovedì riunione fra i sindaci per parlare di rifiuti ed Enel. Domani scadono i termini per la selezione bis di Csp

Sarà una settimana importante per il Comune di Civitavecchia, ma non solo. Giovedì mattina si terrà infatti una riunione che coinvolgerà gli amministratori di Tolfa e Allumiere, Luigi Landi e Antonio Pasquini, di Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli, nello specifico Pietro Tidei, Alessio Pascucci e Alessandro Grando, ma anche di Tarquinia, Monte Romano e Montalto, rispettivamente Alessandro Giulivi, Maurizio Testa e Sergio Caci. Si parlerà di rifiuti e della possibilità di realizzare un impianto di conferimento funzionale per soddisfare le esigenze dei Comuni del comprensorio. All’ordine del giorno anche il tema della riconversione a gas della centrale Enel, visto che a stretto giro si aprirà la conferenza dei servizi. Ma attenzione anche a Csp perchè domani scadono i termini per le domande di ammissione alla selezione “bis” per il Cda della partecipata. La decisione spetterà al sindaco Ernesto Tedesco che dovrà anche sciogliere il nodo quote rosa, visto che fra i tre nuovi amministratori una deve essere proprio una donna.