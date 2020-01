Rifiuti e gas, sindaci e amministratori in “conclave” per colazione

Si terrà questa mattina la riunione fra i sindaci e gli amministratori del territorio con all’ordine del giorno temi legati all’ambiente, due su tutti, la questione rifiuti e la riconversione a gas della centrale. Sono nove i Comuni presenti, Civitavecchia (padrona di casa), Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere, Tarquinia, Monte Romano e Montalto. Non ci sarà il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, impegnato a Roma al consiglio nazionale Anci. Lo sostituirà il vice, Massimiliano Grasso. Rappresentate comunque anche le altre realtà amministrative, con sindaci, vice o assessori presenti. Si diceva degli argomenti, quello dei rifiuti per esempio, è scaduta proprio ieri infatti l’ordinanza della Regione che imponeva a tutti gli impianti del Lazio di operare al massimo per tamponare l’emergenza causata proprio dall’immondizia di Roma. L’idea è quella di realizzare un impianto in zona che soddisfi le esigenze dei Comuni che partecipano al meeting di oggi. L’incontro servirà anche per fare il punto su TVN. In prospettiva c’è l’apertura della conferenza dei servizi, nella quale il sindaco Tedesco dovrà ribadire la contrarietà al gas, espressa di recente già dal consiglio comunale di Civitavecchia.

