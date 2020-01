Rifiuti di Roma ancora in agguato, in arrivo l’impianto del comprensorio

Il pericolo che da Roma arrivino altre tonnellate di rifiuti non è ancora svanito del tutto. Monte Carnevale, Tragliatella, Colleferro: le ipotesi di discarica per coprire le emergenze sono tante ma nessuna per ora è passata. Così Civitavecchia e Fosso del Crepacuore rimangono un’ipotesi in campo. Per questo il Comune sta facendo muro con tutte le forze che ha a disposizione. Due sono gli aspetti che danno forza al sindaco Ernesto Tedesco e alla sua Giunta: la lettera della Asl che sarebbe sulla stessa lunghezza d’onda del gestore, la Mad, e poi la viabilità, con la strada per l’accesso alla discarica, ridotta male e in pratica con un senso unico di marcia. “E’ fondamentale rispondere come territorio e vogliamo rafforzare l’impostazione che abbiamo approntato nel 2019, con vari Comuni – spiega il sindaco Tedesco -. Proprio per questo ho già invitato i colleghi del comprensorio a una riunione di aggiornamento, che vorrei si tenesse entro la fine della prossima settimana, nella quale affrontare i temi sul tappeto nella questione ambientale”. L’obiettivo è quello di realizzare un impianto “in-house”, che soddisfi le esigenze dei Comuni del comprensorio.

