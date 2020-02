Rifiuti, chiude Fosso del Crepacuore. La Raggi sporge querela?

Ancora guai per la sindaca di Roma Virginia Raggi, con riflessi anche su Civitavecchia. La prima cittadina della Capitale infatti ha informato il Ministro dell’ambiente Costa, il Prefetto e la Regione Lazio che le discariche di Fosso del Crepacuore e Roccasecca sono state chiuse. C’è stato quindi lo stop al conferimento su Roma, pare a causa di una problematica tecnica legata ad una tipologia di rifiuto. Un risvolto che può creare non poche criticità alla gestione già drammatica dell’immondizia nella Capitale. La Raggi come contromossa potrebbe sporgere querela nei confronti delle società che gestiscono gli impianti. Motivo? Interruzione di pubblico servizio. A questo punto potrebbe toccare nuovamente alla Pisana e alla Città Metropolitana cercare delle alternative e delle soluzioni tampone, oramai all’ordine del giorno.

Sponsorizzato da