Rifiuti, autostrada dalla Regione per l’impianto in-house. Sei milioni sul piatto

Regione promotrice di un impianto che favorisca la gestione pubblica del servizio rifiuti. L’incontro che si è tenuto ieri alla Pisana ha “aperto un mondo” ai comuni del territorio che ora possono davvero pensare in concreto all’impianto in-house per la gestione in autosufficienza. L’assessore Valeriani ha accolto con favore la richiesta degli enti locali, rimandando a fra mese la prossima riunione, che avrà carattere operativo. “La Regione non può che favorire la gestione pubblica dei rifiuti rispetto a quella privata”, in sintesi il concetto espresso. I Comuni esultano, anche perché sempre da quanto si apprende dagli uffici che contano alla Pisana, sarebbero stanziati a bilancio circa 6 milioni di euro per progetti di questo tipo (fino ad ora la richiesta di Civitavecchia&company è stata l’unica arrivata sulla pec di Valeriani).

