Rifiuti abbandonati e degrado, ancora fotografie di inciviltà sul territorio

Segnalazioni e sconcerto. Non si abbassa purtroppo l’attenzione sul degrado cittadino, in relazione ai rifiuti abbandonati per strada. Vecchi e nuovi siti si contraddistinguono per la sporcizia e l’immondizia lasciata a bordo di una strada o vicino ad un marciapiede. L’ultima segnalazione ce la invia Enzo, e riguarda la Braccianese Claudia, all’incrocio dell’ex Caserma Leonessa. Buste di rifiuti abbandonate e, l’oscar dell’inciviltà della settimana, anche un lavandino.

Ma i problemi si registrano nuovamente pure intorno al Forte Michelangelo, dove SEPORT e ADSP faticano a trovare una sintesi dopo le polemiche delle ultime settimane. Avanzi di cibi da asporto e pic-nic la fanno da padrone. Senza dimenticare il lavoro encomiabile dei alcuni volontari, in particolar modo per ripristinare la situazione in alcuni arenili, il lungomare e il Marangone, dopo l’ultimo weekend trascorso.