Rifiuti abbandonati davanti all’Anagrafe, Csp: “30 sacchi con materiale edile, indagini in corso”

"La documentazione e i rilievi sono stati trasmessi agli organi competenti e sono in corso delle indagini per risalire agli autori dello scempio e applicare le relative sanzioni"

Riceviamo e pubblichiamo. In merito alla segnalazione diffusa dal vicepresidente del consiglio comunale, riguardante la presenza di numerosi sacchi neri abbandonati nei pressi dell’ingresso dell’Ufficio Anagrafe e del vicino portone di un condominio nel quartiere di Campo dell’Oro, Civitavecchia Servizi Pubblici precisa che la segnalazione è stata svolta quando erano ancora in corso le operazioni di raccolta da parte dei nostri operatori, i quali hanno tuttavia investito gli organi di Polizia Locale.

Dai rilievi svolti si è potuto infatti constatare che Il contenuto delle buste – trenta in totale – non era riconducibile a rifiuti domestici, bensì a materiale edile di scarto.

Come evidenziato dalla documentazione fotografica, i sacchi sono stati presumibilmente abbandonati in maniera illegittima. Contestualmente, la documentazione e i rilievi sono stati trasmessi agli organi competenti e sono in corso delle indagini per risalire agli autori dello scempio e applicare le relative sanzioni.

Con l’occasione, CSP preme ricordare a tutta la cittadinanza – e anche ai rappresentanti delle istituzioni, che ben ne conoscono i dettagli – che il regolamento comunale vieta tassativamente l’abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto in strada, inclusi i materiali derivanti da attività edilizie, per i quali esistono canali di smaltimento dedicati. Si ribadisce, inoltre, il divieto assoluto di utilizzo dei sacchi neri per il conferimento della raccolta differenziata “porta a porta”, in quanto impediscono la necessaria tracciabilità e verifica dei materiali.

CSP ringrazia per la segnalazione ricevuta, fondamentale per monitorare al meglio il territorio.

L’azienda invita i cittadini, ma anche le istituzioni, a collaborare per promuovere insieme un appello al senso civico e al rispetto delle regole, ricordando che la tutela dell’ambiente e del decoro urbano dipendono dall’impegno di tutti. CSP.