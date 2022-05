Rifacimento delle strade, piano da oltre 6 milioni di euro per il Pincio

L’amministrazione comunale di Civitavecchia ha pianificato ancora diversi lavori di rifacimento del manto stradale. Uno dei prossimi interventi sarà quello di Campo dell’Oro, dove verrà riasfaltato l’80% delle arterie del quartiere. Le ristrutturazioni riguarderanno anche l’Aurelia nord, dal carcere fino al centro commerciale La Scaglia, altro pezzo di strada in condizioni davvero critiche da diverso tempo. Dall’Aurelia nord si passerà poi all’Aurelia sud, dove sarà riasfaltato il tratto che va dal ristorante Ideale al hotel Sunbay Park, non tralasciando però delle vie più piccole che fiancheggiano l’arteria principale, come ad esempio via Maratona. Altro intervento programmato è quello su via Terme di Traiano, davanti ad Italcementi fino ad arrivare alla rotonda del Tribunale. Sempre per quello che riguarda i quartieri in periferie si prevede di sistemare un tratto di strada anche in zona Casaletto Rosso. Sommando le risorse già incamerate a bilancio nel rendiconto da poco approvato e quelle prossime, da certificare col preventivo 2022, si parla di oltre 6 milioni di euro fra contributi regionali, del Ministero e attraverso l’accensione di mutui.