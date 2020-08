Riecco le crociere, in Porto Msc Grandiosa. “Porteremo ogni settimana migliaia di turisti fino al 15 marzo”

Il porto di Civitavecchia ha dato oggi il benvenuto a MSC Grandiosa, la prima nave al mondo a tornare a navigare. L’ammiraglia della Compagnia effettuerà a Civitavecchia 31 scali da oggi fino al 15 marzo 2021, proponendo crociere nel Mediterraneo occidentale per questa seconda parte dell’estate e per tutta la prossima stagione invernale. Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Crociere, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere la prima compagnia di crociera che torna a navigare in piena sicurezza e siamo lieti di accogliere nuovamente i nostri ospiti a bordo della nostra ammiraglia, MSC Grandiosa, un gioiello di tecnologia green che racchiude i più avanzati sistemi ambientali. A Civitavecchia, solo con questa nave, porteremo ogni settimana migliaia di turisti fino al 15 marzo, quindi per questa seconda parte di stagione estiva e per tutta la prossima stagione invernale. Per la prima fase della nostra ripartenza abbiamo deciso di offrire ai nostri ospiti la possibilità di partire scegliendo tra ben sei porti italiani tra cui anche Civitavecchia. Le navi saranno quindi raggiungibili, dalla maggior parte delle persone, con un viaggio che in media non supera le due ore di macchina. Inoltre, grazie alla stretta collaborazione con le Autorità nazionali e locali e il supporto di tutti i porti di scalo, abbiamo messo a punto uno stretto protocollo che mira ad assicurare un’esperienza di crociera completa e sicura per i passeggeri e per le comunità che ci accoglieranno”.