Come promesso riecco la Statua del Bacio alla Marina. È un corso il montaggio a Piazza degli Eventi. L’amministrazione comunale ha chiuso l’accordo con il proprietario per un affitto dell’opera che dunque dopo sette anni torna a Civitavecchia in piena estate.