Riduzione Tari all’85%, la Lega Civitavecchia: “Merito soprattutto nostro”

“La riduzione della Tari dell’85% rappresenta una impronta netta e riconoscibile dell’intera coalizione a sostegno del Sindaco Tedesco e in particolare della Lega e dell’Assessore Norberta Pietroni. Come gruppo consiliare avevamo preannunciato che le attività produttive di Civitavecchia non sarebbero rimaste sole e che il Comune avrebbe fatto la sua parte, alleggerendo per quanto possibile la pressione fiscale su chi (ristoratori, albergatori, impianti sportivi) aveva visto quasi azzerate le entrate a causa delle drastiche misure governative per il Covid-19. Ci piace anche sottolineare che l’alleggerimento della Tari sarà esteso comunque a tutti e sensibile, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Si tratta di un risultato concreto, di una prova tangibile della vicinanza al mondo produttivo cittadino, figlio di un lavoro di mesi che il gruppo consiliare della Lega rivendica con forza e condivide con tutti, militanti e simpatizzanti del partito”. Così il gruppo consiliare Lega con Salvini di Civitavecchia.