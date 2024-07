“Ridotta drasticamente la concentrazione dell’alga tossica, il Pirgo torna balneabile”

"E' tornata nella fase di routine. Non esistendo pertanto più rischi per la salute, sia le acque che l'arenile del Pirgo tornano pienamente fruibili", afferma il sindaco Piendibene

“Ha firmato con grande soddisfazione il provvedimento di revoca dell’ordinanza con la quale era stata disposta la non balneabilità del Pirgo. Proprio ieri infatti l’Arpa Lazio ha comunicato che, a seguito dei nuovi campionamenti effettuati lo scorso 16 luglio sulle acque di balneazione, la concentrazione di un alga potenzialmente tossica si è drasticamente ridotta, fino a rientrare nella cosiddetta fase di routine. Non esistendo pertanto più rischi per la salute, sia le acque che l’arenile del Pirgo tornano pienamente fruibili. Questa trovo sia una bella notizia che riguarda uno dei luoghi più cari ai civitavecchiesi. Stiamo quindi rimuovendo anche la relativa segnaletica”, lo scrive il sindaco Marco Piendibene.