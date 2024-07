Ridato in concessione per la stagione balneare 2024 l’isolotto del Pirgo

E’ stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune la determina dirigenziale che autorizza, “ai soli fini demaniali marittimi la società Tolfa Chef di Fracassa Ferrero & C.

Sas, a posizionare durante la stagione balneare 2024 sulle aree demaniali marittime oggetto della Convenzione Reg. n. 03/2021 Rep. 03 del 15/06/2021, i seguenti manufatti stagionali in legno”. Nel documento si fa riferimento a “chiosco-bar delle dimensioni interne mt. 3,84 x mt. 4,84 per una superficie coperta di circa mq. 20,00 in pannelli di legno; pedana in legno adibita ad area somministrazione con raggio di circa 10m; locale ricovero attrezzi/cella frigo delle dimensioni interne di 5,74 x 3,70; 4 cabine spogliatoio delle dimensioni di 1,20×1,20; n. 3 WC, di dimensioni interne ciascuno di 1,77 x 1,87m; pedane e passerelle in legno sulla scogliera; ombrelloni ombreggianti senza pedana”. Si precisa sempre nella determina, firmata dal dirigente Giulio Iorio, che “le strutture assentire sul p.d.m. hanno carattere di stagionalità e dovranno essere immediatamente rimosse entro i termini della stagione balneare 2024 e come indicato nel parere dell’Agenzia delle Dogane allegato”.