Riconversione TVN, De Paolis: “Ok mozione che punta agli aiuti europei”

"Sollecitare la Giunta per l'attivazione del "Just Transition Mechanism", il fondo europeo di oltre 150 miliardi di euro, già pronto, volto a sostenere i paesi membri nel processo di riconversione ecosostenibile dei siti, sia per la riqualificazione della manodopera, che per aiutare le imprese ad orientarsi verso attività più verdi e dunque per la sfida di risanamento ambientale"

“La tanto auspicata uscita dal carbone è ormai certa e fissata per il 2025, dopo anni di battaglie per difendere i territori da centrali altamente inquinanti. A dirlo è l’Europa e noi non possiamo che ritenere questo appuntamento fondamentale, continuando a rivendicare l’esigenza di voltare finalmente pagina e costruire un futuro basato sulle energie rinnovabili, scongiurando un nuovo modello, per esempio il gas, dannoso per tutti. In questo quadro dunque, non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno, tanto meno quei lavoratori che in questi anni sono stati impiegati nelle operazioni legate al carbone e che necessitano di una nuova formazione in grado di dare loro competenze da riallocare. E’ questo lo scopo della mozione approvata oggi in Consiglio regionale: sollecitare la Giunta per l’attivazione del “Just Transition Mechanism”, il fondo europeo di oltre 150 miliardi di euro, già pronto, volto a sostenere i paesi membri nel processo di riconversione ecosostenibile dei siti, sia per la riqualificazione della manodopera, che per aiutare le imprese ad orientarsi verso attività più verdi e dunque per la sfida di risanamento ambientale. Con soddisfazione registro che la mozione è stata approvata dal Consiglio all’unanimità e la stessa è stata presentata in Consiglio comunale di Civitavecchia, dal Consigliere Scilipoti; segno di un cambio di passo possibile che auspichiamo possa riguardare la nostra città, i suoi lavoratori e tutti i territori regionali compromessi da anni di sfruttamento”. A dichiararlo in una nota Gino De Paolis, consigliere lista Civica della Regione Lazio.