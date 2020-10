Riconversione di TVN, Porrello presenta tre emendamenti per favorire le energie rinnovabili

"Queste proposte di modifiche al piano in discussione in consiglio vogliono scongiurare la riconversione a gas di Torrevaldaliga Nord, per rispettare gli obiettivi del Green Deal europeo e far uscire il Lazio dalla servitù energetica dei combustibili fossili, una scelta di futuro sempre più sostenuta dal territorio"

“Da mesi si discute del futuro della centrale termoelettrica di Civitavecchia, con la ‘minaccia’ di un nuovo impianto a gas, per questo ho depositato tre emendamenti al Piano Energetico Regionale per favorire la riconversione delle centrali termoelettriche di Civitavecchia e Montalto di Castro in impianti alimentati solo ed esclusivamente da fonti di energia rinnovabile. Queste proposte di modifiche al piano in discussione in consiglio vogliono scongiurare la riconversione a gas di Torrevaldaliga Nord, per rispettare gli obiettivi del Green Deal europeo e far uscire il Lazio dalla servitù energetica dei combustibili fossili, una scelta di futuro sempre più sostenuta dal territorio”. Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.