Riconversione a gas, tassa d’ingresso e bilancio nel consiglio comunale

Sarà un consiglio comunale ricco di spunti e temi delicati quello che si terrà quest’oggi in aula Pucci. A cominciare dalla parte dedicata alle mozioni e interrogazioni dove spicca quella del Movimento 5 stelle dedicata alla riconversione a gas. “Vietare l’attivazione della nuova unità a gas a Torrevaldaliga Nord ai sensi dell’art. 216 del Testo Unico delle leggi Sanitarie R.D. 1265/1934 in sede di conferenza dei servizi”, si legge nel testo. Si potrebbe parlare anche della riattivazione della camera iperbarica, della Frasca e dei parchi della Resistenza e Saraudi. Nell’allegato C invece spazio all’abrogazione della tassa d’ingresso, al federalismo demaniale e ai debiti fuori bilancio.