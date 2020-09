Riconversione a gas, la retromarcia fatale a Palazzo Madama e l’imbarazzo dei 5stelle locali

Le "capriole" politiche effettuate dal partito di Beppe Grillo negli ultimi due anni non si contano più. Dunque la retromarcia sorprende fino ad un certo punto, ma amareggia chi ci credeva (e continua a crederci). Come l'ex sindaco Cozzolino

Sulla strada che dovrebbe portare alla riconversione a gas della Centrale di TVN a Civitavecchia gli ostacoli sono sempre di meno. Oggi, l’incertezza più grande sembra più che altro legata all’effettiva volontà di Enel di procedere in quella direzione. Il ritiro degli emendamenti contro la riconversione a gas nelle Centrali da parte del Movimento 5 stelle nel Dl Semplificazioni durante la Commissione che si è svolta in Senato è un tema che ha tenuto banco anche nel consiglio comunale di ieri in aula Pucci. Sollevato dal consigliere comunale della Lega Alessandro D’Amico. “Volevo sapere se i consiglieri Lucernoni, D’Antò e Lecis fanno ancora parte del Movimento 5 stelle – ha incalzato il salviniano dai banchi della maggioranza -. In questa sede avete proposto mozioni su mozioni, votato insieme a noi degli atti, tutti improntati a contrastare la svolta a gas della Centrale di Civitavecchia. Ora apprendiamo dagli organi di stampa che nel Dl Semplificazioni gli emendamenti per scongiurare tale ipotesi sono stati ritirati dagli stessi pentastellati in Senato. Un’iniziativa che riteniamo essere gravissima”. Un calcio di rigore a porta vuota, politicamente parlando. Un affondo inevitabile, visto che uno dei cavalli di battaglia più sbandierati dal Movimento 5 stelle, storicamente, è la tutela dell’ambiente unita alla lotta all’inquinamento. Ma le “capriole” politiche effettuate dal partito di Beppe Grillo negli ultimi due anni non si contano più.

Dunque la retromarcia sorprende fino ad un certo punto, ma amareggia chi ci credeva (e continua a crederci). “Non conosco il motivo per cui sono stati ritirati gli emendamenti, ma c’è amarezza. E poi c’è qualcuno che mi chiede ancora perché non bisogna fare alleanze. Il problema è che la direzione politica del Movimento e le persone coinvolte nel Governo non dovevano essere le stesse”. Parole e musica dell’ex sindaco di Civitavecchia Antonio Cozzolino, uno che evidentemente si porta in tasca ancora un po’ di coerenza e di onestà intellettuale. Merce sempre più rara in politica.