Riaprono i bagni della Ficoncella

“Giovedì 1° agosto 2024 riparte l’attività nello stabilimento termale della Ficoncella con il consueto orario, dopo lo stop di tre giorni dovuto ad un guasto tecnico prontamente risolto. Si ricorda a tutti gli utenti che i Bagni della Ficoncella sono accessibili anche in orario serale. La struttura termale è aperta al pubblico tutti i giorni, dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 24:00. I Bagni della Ficoncella offrono anche un sistema di prenotazione online per l’acquisto dei biglietti, grazie all’APP di Civitavecchia Servizi Pubblici srl. Questo comodo servizio permette a chiunque di prenotare i biglietti comodamente da casa o da qualsiasi altro luogo, evitando code e risparmiando tempo all’arrivo alle terme. Per accedere alla prenotazione online è necessario scaricare l’APP di Civitavecchia Servizi Pubblici (https://civitavecchia.xyz/).

Tariffe

residenti (8:00 – 14:00): € 2,00;

residenti (18:00 – 20:00): € 2,00;

non residenti (8:00 – 14:00): € 3,00;

non residenti (18:00 – 20:00): € 3,00;

pomeriggio (18:00 – 24:00): € 5,00 residenti e non residenti;

serale (20:00 – 24:00) € 5,00 residenti e non residenti.

L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni.