Quasi venti secoli di storia tornano ad aprirsi alla città. Il Molo del Lazzaretto (foto concesse da Sergio De Giovanni), uno dei luoghi più rappresentativi del passato portuale di Civitavecchia, riapre le sue porte ai cittadini dopo un importante intervento di restauro e valorizzazione. Un patrimonio storico e archeologico di grande pregio, profondamente legato all’identità della comunità civitavecchiese, torna così a essere accessibile al pubblico. La riapertura è il risultato del progetto promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, finanziato con fondi del PNRR nell’ambito del programma Caput Mundi. Un intervento che restituisce alla collettività un complesso di straordinario valore, capace di raccontare attraverso le proprie strutture le diverse fasi della storia cittadina e del suo porto.

Le origini del Molo del Lazzaretto risalgono agli inizi del II secolo dopo Cristo, quando l’imperatore Traiano volle la costruzione del porto di Civitavecchia. Da quel momento il complesso ha accompagnato l’evoluzione dello scalo e della città, attraversando epoche e trasformazioni che ne hanno progressivamente modificato l’aspetto e la funzione. Le testimonianze conservate raccontano una storia lunga e articolata: dagli impianti di epoca romana alle opere difensive realizzate durante lo Stato Pontificio, fino agli interventi e ai cambiamenti dell’età moderna e contemporanea. Una stratificazione che rende il sito una preziosa testimonianza della storia di uno degli approdi più importanti del Mediterraneo.

Con la conclusione dei lavori, tornano visitabili sia il Molo sia la Torre del Lazzaretto. Non si tratta soltanto del recupero di un complesso architettonico e archeologico, ma della restituzione alla città di un luogo che rappresenta una parte significativa della sua memoria storica. L’evento di oggi segna l’avvio di un programma di aperture che consentirà al pubblico di riscoprire progressivamente il sito. Le successive visite saranno organizzate dalla Soprintendenza in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, nell’ambito di un progetto condiviso che punta alla tutela, alla valorizzazione e alla restituzione del patrimonio culturale alla comunità. Per Civitavecchia si apre dunque una nuova possibilità di riscoperta del proprio passato: il Molo del Lazzaretto, testimone di quasi duemila anni di storia, torna a essere non soltanto un segno del patrimonio portuale cittadino, ma anche un luogo da conoscere e vivere.