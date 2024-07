“Revoca della delibera sulla superprovincia? Pessimo inizio e brutto segnale”

“Apprendiamo con stupore ed amarezza la notizia che il primo provvedimento importante che la nuova amministrazione comunale Piendibene a guida Pd e M5S vorrebbe adottare in consiglio comunale sarebbe la revoca della delibera favorevole alla istituzione ed adesione di Civitavecchia alla nuova Provincia Porta d’Italia, un progetto che il nostro territorio attendeva da decenni e che accomuna diversi Comuni del litorale nord, al di là dei colori politici: si sono già espressi favorevolmente i comuni di Tolfa, Allumiere, Civitavecchia, Ladispoli e Fiumicino, di centrodestra; ma anche Santa Marinella e Cerveteri, a guida centrosinistra.

Questa condivisione bipartisan è la ulteriore conferma della bontà di questo progetto, che certamente costituirebbe un volano di crescita e di sviluppo per Civitavecchia e per il litorale a nord di Roma, che non ha più ragioni per continuare a far parte dell’Area Metropolitana di Roma Capitale, che destina oltre il 70% delle risorse a Roma e che, al contrario, ben poco, in questi anni, ha riservato per la nostra Città e per il litorale nord. Per questo revocare questa delibera sarebbe un errore, perché vorrebbe dire rassegnarsi a rimanere ai margini della Città Metropolitana di Roma Capitale e questo contrasta con gli interessi di Civitavecchia e del nostro territorio!

Sarebbe veramente un pessimo inizio ed un bruttissimo segnale se la nuova amministrazione, per obbedire ai diktat del Pd romano, revocasse la delibera di adesione di Civitavecchia alla nuova Provincia, perché rappresenterebbe la manifestazione di una precisa volontà di distruggere quanto in questi anni si è costruito, un segnale di isolamento nei confronti dei comuni limitrofi ed un indizio di scarsa attenzione per gli interessi e le legittime aspirazioni di Civitavecchia e dei Civitavecchiesi, che da decenni ambiscono ad essere Provincia autonoma rispetto a Roma. Per non parlare della contraddizione del M5S, che smentirebbe se stesso, visto che al tempo della amministrazione Cozzolino i pentastellati nostrani approvarono una mozione per uscire da Città Metropolitana di Roma Capitale.

Fratelli d’Italia ha votato con convinzione per questo progetto, ne è convinto promotore e sostenitore e continuerà a rappresentare gli interessi della Città anche dai banchi dell’opposizione, contrastando con determinazione ogni proposito di chi vorrebbe continuare a relegare Civitavecchia a cenerentola di Roma o, peggio, come ai tempi della giunta regionale Zingaretti e come vorrebbe il sindaco di Roma esponente del Pd Gualtieri, a discarica dei rifiuti della Capitale.

Civitavecchia merita molto di più e saremo pronti a difendere, anche dall’opposizione, il futuro della nostra Città dalla smania di revoche e dalla sudditanza ai diktat del PD romano del centro-sinistra civitavecchiese”. Il Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Civitavecchia.