Restyling dello stadio Fattori sempre lontana, rischio amianto e guaina

L’inaugurazione dello stadio Giovanni Maria Fattori diventa sempre di più un orizzonte ignoto. Le cause sono molteplici, dal caro materiale, alle perdite di tempo fino agli incidenti di percorso. Apparterrebbero a quest’ultima categoria le criticità incontrate dalla ditta appaltatrice che avrebbe rivenuto guaina e amianto dopo aver effettuato degli scavi. Un intoppo che significa altri fondi da trovare per metterci una pezza, da sommare ai 3 milioni di euro come finanziamento ottenuto nel giugno 2019 (all’epoca c’erano i 5 stelle) dal ministero dei Beni Culturali.