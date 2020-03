RESTIAMO A CASA, l’appello di tutta la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini

Sono giorni davvero critici nel fronteggiare l’emergenza del Coronavirus che tiene fermo fino al 3 aprile il mondo sportivo compreso quello della mountain bike. Restiamo a casa è l’appello di tutta la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini allo scopo di attenersi alle disposizioni governative e di non uscire in bicicletta (ci si allena solo sui rulli o nella maniera “indoor”) per non compromettere la nostra salute e quella delle altre persone. La speranza è di superare questo momento di difficoltà che attraversa il nostro Belpaese e di rivedersi presto sui campi gara.

#IORESTOACASA