Resti umani a via Traiana, la Procura nomina un consulente tecnico

Sono già trascorsi più di venti giorni dal ritrovamento di due scheletri in uno stabile di via Traiana, sotto ad un ascensore. I resti umani sono stati rinvenuti durante alcuni lavori di riparazione effettuati da una ditta. Le indagini portate avanti dai Carabinieri del comando di via San Gallo avrebbero confermato che si tratterebbe di due persone molto giovani all’epoca della morte e che il decesso sarebbe avvenuto molto tempo fa. Gli inquirenti sarebbero quasi certi che il periodo corrisponderebbe a quello dei bombardamenti alleati avvenuti nella seconda guerra mondiale, il 14 maggio del 1943. Intanto la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha nominato un ctu, un consulenti tecnico d’ufficio, per approfondire ulteriormente la vicenda.