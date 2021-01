Residenti di via Bandiera e via Olimpia scrivono al sindaco: “Quartiere in totale abbandono”

Dopo i residenti di Borgata Aurelia, di Borgo Odescalchi e di piazza Verdi, ora tocca quelli di via Bandiera e via Olimpia. Hanno scritto al sindaco Tedesco chiedendo di intervenire per diverse criticità. Il manto stradale innanzitutto, ma anche i rifiuti a causa dei bivacchi del giorno prima, fra l’altro vietati dalla legge in questa fase. I residenti chiedono il rifacimento delle due strade, un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine, il passaggio di un operatore addetto alle pulizie e l’istallazioni di videocamere di sorveglianza.