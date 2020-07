Renzi a Santa Severa per il suo libro, Marietta Tidei: “Una serata importante”

Matteo Renzi presenterà il suo libro “La mossa del cavallo” domani, lunedì 6 luglio, al Castello di Santa Severa. Il leader di Italia Viva sarà intervistato dal direttore del Foglio Claudio Cerasa. Appuntamento al Castello (via Aurelia km 52.600) alle ore 21. “Sono particolarmente contenta che Matteo Renzi abbia scelto Santa Severa come tappa del suo tour e lo sono anche per il fatto che una delle prime iniziative aperte al pubblico che si organizzano dopo il lockdown sia dedicata proprio alla presentazione del libro. Sarà una serata importante per la comunità di questo territorio e non solo”, dichiara la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Iv) che sarà presente alla presentazione.