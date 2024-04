Rendiconto 2023: calo nelle entrate da tributi, multe e proventi da amministrazioni pubbliche

L'ultimo esercizio economico che approda in seduta con questa amministrazione comunale in carica, visto che l'8 e 9 giugno si torna a votare

Si terrà venerdì 26 aprile il consiglio comunale dedicato alla discussione sul rendiconto 2023. L’ultimo esercizio economico che approda in seduta con questa amministrazione comunale in carica, visto che l’8 e 9 giugno si torna a votare. Nella “relazione illustrativa” si nota una certa contrazione delle entrate nei primi tre titoli.

In sintesi, rispetto al 2022, si registrano mancante entrate pari a 4,887.476,2. Di circa 800 mila euro per esempio il calo sull’Imu, di oltre un milione di euro quello per il recupero dell’evasione fiscale, lo stesso dall’integrazione Enel sull’Imu dovuta. In positivo invece il rapporto con la Tari, oltre 600 mila euro in più, segno più anche per l’Irpef, di 400 mila euro.

Dato negativo pure per i “trasferimenti da amministrazioni pubbliche”, dove si passa dai 17.083.340,65 euro del 2022, ai 15.496.370,39 euro dello scorso anno. Anche per gli incassi delle sanzioni da codice della strada, al titolo 3, si registra il segno negativo rispetto ai dati dell’anno precedente. Nel 2022 il Pincio ha incassato e accertato da multe e sanzioni, 1.239.323,57 euro, mentre lo scorso anno 996.914,48 euro.