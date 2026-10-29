Renato Aradis è il nuovo coordinatore del settore giovanile della Nautilus

Ha giocato in serie A2 con la SNC e ha giocato anche con Centumcellae, Velletri, Viterbo e Bracciano

Civitavecchiese DOC, anche se da qualche anno trasferito a Roma, Renato ha cominciato il suo percorso nella pallanuoto nelle giovanili della SNC arrivando a conquistare con la squadra civitavecchiese un secondo posto nel Campionato Italiano Juniores. Ha giocato in serie A2 con la SNC e ha giocato anche con Centumcellae, Velletri, Viterbo e

Bracciano.

Ha cominciato la sua carriera da allenatore a Bracciano con le giovanili e con la squadra femminile che ha portato fino al secondo posto nel campionato di A2. Ha poi allenato a Civitavecchia, a Ladispoli e ultimamente a Roma. Così come indicato nel nostro Progetto Sportivo 2026/2030, la Nautilus è sempre alla ricerca di profili che possano portare la Società al raggiungimento dell’eccellenza in ogni suo ambito: l’ingresso di Renato Aradis nello Staff ne è un’ulteriore conferma. Il ruolo di Renato sarà decisivo nella trasformazione della nostra Società da una squadra di A1 con un piccolo vivaio ad un grande vivaio

che ha il suo sbocco naturale in una squadra di A1, ha dichiarato il Presidente Braccini.

Proseguono intanto gli allenamenti nella Piscina Comunale di Tarquinia in vista della trasferta in Turchia per la Conference Cup dal 4 all’8 novembre. Per essere sempre aggiornati sulla Nautilus consultate le nostre pagine Facebook e Instagram e il nostro sito www.nautiluscivitavecchia.it. Inoltre su YouTube vengono trasmesse in diretta le partite casalinghe. Notizie ed immagini anche su FIN TV, il nuovo canale tematico interamente dedicato alle attività federali, ospitato sulla piattaforma OTT Sportface TV, su Amazon Prime Video e su Samsung TV Plus.