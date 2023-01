Regionali: Di Paolo e D’Antò nella mischia, in corsa pure Attig e Mecozzi

Aumentano in maniera esponenziale i candidati del territorio per le regionali del Lazio. Dopo Emanuela Mari, Marietta Tidei e Roberto D’Ottavio negli ultimi giorni si sono aggiunti anche il pentastellato Enzo D’Antò e la leghista Emanuela Di Paolo. Ma la lista è destinata ad aumentare, se è vero che ci sarebbe spazio per altre due nomination, quelle dei civici Mirko Mecozzi, consigliere comunale della Lista Tedesco e Fabiana Attig, collega della lista Grasso La Svolta. I due dovrebbero proporsi nella lista a sostegno del candidato governatore Francesco Rocca.