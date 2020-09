Referendum, primo giorno: affluenza top in collina. A Civitavecchia ha votato il 30,20%

C'è tempo anche domani, lunedì, fino alle 15. In collina si è recato alle urne il 40,30% degli aventi diritto. Dati più discordanti negli altri Comuni del territorio: a Civitavecchia il 30,20%, a Cerveteri il 29,78%, a Fiumicino il 29,15%, a Ladispoli il 28,72%, a Santa Marinella il 27,95%, infine a Tolfa il dato per il momento più alto dopo Allumiere, 34,85%

Il dato più alto dei votati al Referendum per il taglio dei parlamentarsi si registra ad Allumiere, almeno alle ore 23. C’è tempo anche domani, lunedì, fino alle 15. In collina si è recato alle urne il 40,30% degli aventi diritto. Dati più discordanti negli altri Comuni del territorio: a Civitavecchia il 30,20%, a Cerveteri il 29,78%, a Fiumicino il 29,15%, a Ladispoli il 28,72%, a Santa Marinella il 27,95%, infine a Tolfa il dato per il momento più alto dopo Allumiere, 34,85%.